Препарат «КОВИД-глобулин» для лечения COVID-19 прошел регистрацию в РФ

Москва, 1 апреля. Минздрав РФ зарегистрировал препарат «КОВИД-глобулин», предназначенный для лечения коронавируса. В его основу легла плазма крови переболевших жителей Москвы.

Препарат, разработанный специалистами холдинга «Нацимбио» госкорпорации Ростех, в процессе исследований показал безопасность его применения. Наряду с этим не были выявлены побочные эффекты от его использования.

При этом лекарственное средство обладает способностью нейтрализовывать вирус. Его планируют применять при лечении пациентов со средними или тяжелыми формами заболевания после окончания второго и третьего этапов клинических испытаний. Их проведение состоится на базе столичных стационаров.

Министерство здравоохранения РФ ранее зарегистрировало вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Препарат успешно завершил все стадии клинических испытаний, которые доказали отсутствие серьезных побочных эффектов от его использования.