Онищенко считает, что россияне никогда не откажутся от масок

Москва, 1 апреля. Медицинская маска, которую рекомендовано использовать в общественных местах во время пандемии, может стать элементом культуры, считает депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Парламентарий, отвечая на вопросы журналистов, исключил скорую отмену масочного режима, введенного в России из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. По словам Онищенко, средства индивидуальной защиты могут стать элементом культуры. Он считает, что россияне никогда не откажутся от медицинских масок.

Пандемия коронавируса может завершиться в России к августу. Об этом ранее заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

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