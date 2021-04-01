ФРГ запустила в строй сухопутную ветку «Северного потока — 2»

Берлин, 1 апреля. Немецкий трубопровод Eugal, который в будущем будет принимать газ из «СП-2», вышел на полную мощность. Об этом заявила компания-оператор Gascade.

Согласно данным оператора магистрали Gascade Gastransport GmbH, в строй введены обе нитки магистрали и компрессорная станция. Первая нитка Eugal мощностью 30,9 млрд кубометров газа в год запущена в эксплуатацию 1 января 2020 года.

«Вторая нитка и насосная станция введены в эксплуатацию сегодня, и они расширили мощность транспортировки до 55 миллиардов кубометров природного газа в год», — говорится в сообщении компании.

EUGAL — магистраль длиной 480 км, пролегающая от Лубмина на берегу Балтики до Дойхнойдорфа на германско-чешской границе. Трубопровод интегрирован в газотранспортную сеть ФРГ, имеет подключения к магистралям NEL, FGL306 и JAGAL. Это позволяет гибко транспортировать газ во всех направлениях.

Строительство самого газопровода «Северный поток — 2» в настоящий момент завершено на 95%, сообщил оператор Nord Stream 2 AG. По его данным, осталось уложить порядка 121 километра труб.