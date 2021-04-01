Повторный беспилотный полет корабля Starliner к МКС отложили до лета

Вашингтон, 1 апреля. Полет американского корабля Starliner к Международной космической станции перенесли с весны на лето 2021 года.

В декабре 2019 года НАСА запустило первый Starliner без экипажа, который должен был состыковаться с МКС. Однако по техническим причинам его стыковка была отменена, и корабль вернули на Землю. Оказалось, что в программном обеспечении Starliner нашли множество проблем.

Устранив неполадки, компания Boeing в январе этого года заявила, что повторный беспилотный полет космического корабля состоится 25 марта 2021 года. Затем он был перенесен на начало апреля. А теперь поступила информация, что запуск отложили на конец июля.

Корабль Starliner состыкуется с МКС, а затем через неделю вернется на Землю. Приземление аппарата должно пройти на западе США.

Ранее сообщалось, что экипаж «Союз МС-18» завершает подготовку перед отправкой на МКС. Старт космического корабля запланирован на 9 апреля 2021 года.