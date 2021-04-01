Продавцов «защитных куполов от сглаза» поддержали адепты в Московском суде Петербурга

Москва, 1 апреля. В Московском районном суде Санкт-Петербурга состоялось очередное заседание по делу лидера секты «Орден пути» Гайвы Тихомировой и ее помощницы Татьяны Барановой, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. На заседании присутствовал корреспондент Федерального агентства новостей.

На слушания по делу пришло около 20 человек из группы поддержки Тихомировой, которые приветствовали своего лидера, когда ее вели под конвоем в зал заседаний, а затем дожидались в коридорах здания окончания слушаний, чтобы еще раз ее увидеть.

На заседании адвокаты подсудимых представляли свидетелей со стороны защиты, показания которых должны были характеризовать Тихомирову и Баранову с хорошей стороны. Напомним, что на прошлом заседании Гайва Тихомирова и Татьяна Баранова признали себя виновными по всем эпизодам в полном объеме. Всего было заслушано трое свидетелей.

Как рассказал один из бывших участников секты, защита привлекла в качестве свидетелей самых активных адептов. Первой выступила Майя Афанасьева, одна из самых преданных Тихомировой последовательниц, которая познакомилась с Гайвой еще в 2003 году. По ее словам, обратиться к психологу Тихомировой ее побудило то, что она никак не могла найти хорошую работу, а после нескольких встреч с Гайвой все чудесным образом наладилось. Однако, по другой информации, целью знакомства с Тихомировой было желание наладить личную жизнь, выйти замуж, завести детей. Как раз этого и не случилось с ней за все время нахождения в секте. Афанасьева в восторженных тонах рассказала о Гайве и о том, как она принимала участие в концертах в детских домах и домах престарелых вместе с Тихомировой.

Следующим свидетелем была Эолиса Квин. Раньше ее звали Елена Саратова, но в секте она сменила имя и фамилию. На вопрос стороны обвинения, зачем она это сделала заявила, что Квин — это фамилия ее прабабушки. Смена имен для членов секты была рядовым явлением. Тихомирова таким образом психологически закрепляла участие в секте для ее членов. Кроме этого приема, в секте «Орден пути» практиковалось заключение браков между адептами. Эолиса Квин не стала исключением, выйдя замуж за другого члена секты Ярослава Розанова по совету Тихомировой. На тот момент сам Ярослав был женат, но жена решила порвать с сектой и увести супруга. Этого Гайва позволить не могла, и в результате семья распалась.

Последним от стороны защиты выступил Роман Ершов, работающий автомехаником. Женат на Виктории Ершовой (Вырубовой), которая работает врачом-терапевтом и также является адептом Тихомировой.

По рассказам бывших сектантов, Виктория делала участникам секты уколы налбуфина (опиоидный анальгетик) во время сеансов медитации.

Все свидетели ожидаемо показали, что Гайва Тихомирова является замечательным психологом, многократно помогавшим им всем своими советами в трудные минуты жизни. У всех троих оказались проблемы со спиной, и в лечении им постоянно помогала Татьяна Баранова. Когда же представитель обвинения интересовался финансовой стороной дела — какое вознаграждение получали Тихомирова и Баранова, свидетели теряли память или прикрывались 51 статьей Конституции РФ.

Помимо допроса свидетелей, сторона защиты выдвинула ходатайство о прекращении уголовных дел по двум эпизодам за истечением срока давности. Решение по этому вопросу будет вынесено на следующем заседании.

Напомним, организатор и лидер секты «Орден пути» Гайва Тихомирова и ее помощница Татьяна Баранова были арестованы в феврале 2020 года. Тихомирова продавала «защитные купола» по 20–30 тысяч евро для адептов ордена и по 300 тысяч евро для коммерческих фирм. В отношении Тихомировой возбуждено 12 уголовных дел.