Российский бизнес получит право на единый налоговый платеж

Москва, 1 апреля. Компании и индивидуальные предприниматели смогут уплачивать налоги и страховые взносы единым налоговым платежом. Правительство РФ одобрило поправки в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, со следующего года бизнес сможет уплачивать налоги, авансовые платежи, торговый сбор и страховые взносы единым платежом без уточнения его вида, срока уплаты и принадлежность к конкретному бюджету. Зачет средств в «авансовом кошельке» налоговая служба произведет автоматически.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, поправки в Налоговый кодекс создадут более комфортные условия для бизнеса и позволят налогоплательщикам сократить время оформления расчетных документов. Кроме того, изменения позволят предпринимателям своевременно исполнять свои обязательства перед бюджетом, уверен глава Минфина.

Государственная дума в конце марта приняла закон, вводящий социальный налоговый вычет из НДФЛ за занятия спортом и фитнесом. Граждане смогут вернуть часть средств, потраченных на услуги физкультурно-оздоровительных организаций.