Жена отбывающего срок экс-губернатора Коми Гайзера подала на раздел имущества



51-летняя женщина подала иск в Хорошевский районный суд Москвы на раздел имущества с мужем — экс-губернатором республики Коми Вячеславом Гайзером, отбывающим срок за организацию преступного сообщества и мошенничество. Предположительно, таким образом женщина хочет изъять из-под ареста свое имущество.

При задержании Вячеслава Гайзера был наложен арест на две квартиры — в Сыктывкаре (54,3 кв. метров) и Москве (59,9 кв. метров). Еще на суде в 2017 адвокаты Гайзера пытались вывести из-под ареста эти квартиры, так как они принадлежали его супруге, которая не являлась ответчиком по делу. Кроме того, квартиры были приобретены в 2003 и 2005 годах, а первый инкриминируемый Гайзеру эпизод обозначен 2010 годом. Сам Гайзер заявил, что его жена всю жизнь работала и сама заработала на квартиры.

Согласно последней официальной декларации о доходах — за 2014 год — Гайзер заработал 5 469 772,69 рублей, а жена — 1 310 190,00. На тот момент супруга служила в Госнаркоконтроле.

Но суд тогда отклонил просьбу защиты, оставив имущество под арестом. Уже в феврале 2021 года судебный пристав-исполнитель Межрайонного отделения СП по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП по Республике Коми через Сыктывкарский районный суд обратил взыскание на участок в СНТ «Лазурное», который не находился под арестом в счет погашения штрафа в 160 500 000 рублей, наложенное судом

Фактически через полтора месяца в Москве был зарегистрирован иск от жены Гайзера на раздел совместно нажитого имущества.

Напомним, Вячеслав Гайзер был осужден на 11 лет строго режима за организацию преступного сообщества и мошенничество. Гайзер и еще 18 чиновников различного ранга вкладывали бюджетные средства в перспективные предприятия, а потом продавали их оффшорным компаниям.