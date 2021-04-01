Стоимость новых машин Combo Life объявили в Opel

Москва, 1 апреля. Корпорация Opel объявила о начале предварительных заказов на новый Combo Life в РФ, производство которого начнется на заводе в Калуге. Цены на авто начинаются от 1 334 000 рублей.

Opel Combo Life оснащен салоном на пять человек с тремя отдельными задними сиденьями и багажным отсеком объемом 675 литров. Если убрать сиденья второго ряда, свободное пространство увеличивается до 3000 литров, передает Autonews.ru.

Кроме того, внутри агрегата имеется множество специальных ниш и полок для транспортировки мелких деталей, общий объем которых составляет 154 литра. Модель была специально адаптирована для России. В частности, компактвэн получил аккумулятор увеличенной емкости, противотуманные фары, перенастроенную подвеску с расширенным до 175 мм клиренсом и более вместительный бачок омывателя.

Автомобиль будет доступен с 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, работающим в паре с пятиступенчатой ​​МКПП или с шестиступенчатым «автоматом». В качестве альтернативы предлагается 1,6-литровый дизель на 90 лошадиных сил, действующий с «механикой».

Японская компания Nissan ранее представила новую мощную версию внедорожника Patrol Nismo. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Nissan Middle East.