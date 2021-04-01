Депутат Гаврилов назвал провокацией акции против приезда Познера в Тбилиси

Москва, 1 апреля. Акции протеста против приезда телеведущего Владимира Познера в Тбилиси являются сознательной провокацией. Об этом представитель Госдумы РФ Сергей Гаврилов рассказал журналистам.

Парламентарий назвал случай с Познером в грузинской столице серьезным политическим демаршем, направленным на ослабление власти.

«Это сознательная провокация, которая бьет по образу Грузии как гостеприимной страны, который включает в себя безопасность гостя», — сказал депутат.

Демонстранты вечером 31 марта собрались в центре Тбилиси и выразили недовольство в связи с высказываниями Познера о Южной Осетии и Абхазии. Журналист отметил, что приехал в Грузию не для обсуждения политики, а чтобы отпраздновать день рождения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал ситуацию в Грузии опасной для россиян.