«История, рассказанная народом» признана одной из лучших книг 2020 года

Москва, 1 апреля. Большой зал Министерства культуры РФ принял торжественную церемонию вручения национальной премии «Лучшие книги и издательства года — 2020». Мероприятие прошло 31 марта.

Особым призом жюри была отмечены 10-й и 11-й тома издания «История, рассказанная народом», ее признали лучшей в номинации «75-летие Победы». По мнению организаторов национальной премии, при чтении книги возникает ощущение живого диалога, который вызывает щемящее чувство внутри.

Над проектом работали специалисты Института экономических стратегий (ИНЭС) и Центра экономического развития и сертификации (ЦЭРС ИНЭС). Книгу реализовали в рамках проекта «Военная история Российского государства». Редактором выступил В. А. Золотарев, который собрал рассказы ветеранов Великой Отечественной войны в пересказе их родственников.

Директор ИНЭС Александр Агеев в благодарственной речи отметил, что книги будут выходить, пока не закончится материал, поступающий для работы. Всех присутствующих на премии он призвал присылать в редакцию материалы о родных, ставших свидетелями военных лет, сообщает издание «Ветеранские вести».

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