Герой России доходчиво объяснил Жозепу Боррелю причину высылки дипломатов ЕС

Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой объяснил ФАН, в каких терминах путается руководство Евросоюза. Он отреагировал на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который ранее обвинил Россию в агрессивном поведении из-за высылки дипломатов.

По словам генерал-майора, России скоро нельзя будет сделать ни одного движения в защиту своих прав, чтобы не быть при этом обвиненной в агрессии.

«При этом политики Евросоюза, судя по словам Жозепа Борреля, могут делать в нашей стране что хотят, невзирая на требования закона, — подчеркнул Липовой. — Именно такой смысл проскальзывает в его заявлении».

Он также обратил внимание на то, что высланные европейские дипломаты нарушили закон страны своего пребывания.

«Дипломаты Швеции, Польши и Германии участвовали в несанкционированных акциях протеста, — отметил председатель «Офицеров России». — Это нарушение закона страны, в которой они находятся. Свою точку зрения эти политические деятели могли выразить более цивилизованным способом, благо у них есть для этого все возможности. Но то, что они сделали, — хамство и неуважение к целой стране».

В заключение Герой России указал на термины, в значении которых окончательно запутались европейские политики.

«Мы просто заставили хамов нести ответственность за свои действия, — выразил уверенность Сергей Липовой. — И если Евросоюз называет это агрессией, то у его руководителей явно большие проблемы с пониманием того, что такое «цивилизованность» и «право». Впрочем, как раз это не удивительно: они мастерски умеют подгонять желаемое под действительное. Правда, подобные умения еще никого из «умельцев» не доводили до добра».

Напомним, что ранее решение России выслать трех европейских дипломатов Жозеп Боррель назвал «агрессией».