Вице-премьер Хуснуллин предложил модернизировать систему ЖКХ за счет ФНБ

Москва, 1 апреля. Часть средств Фонда национального благосостояния на возвратной основе можно было бы направить на расширение модернизации коммунальной инфраструктуры в российских регионах.

Такую инициативу озвучил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. По его словам, возвратность средств ФНБ обеспечат за счет оптимизации затрат на содержание коммунальных сетей, снижение их аварийности и повышение энергоэффективности.

«Это окажет положительное влияние в том числе и на тарифную политику», — добавил Хуснуллин.

Вице-премьер напомнил, что в пяти регионах РФ была запущена программа модернизации ветхих сетей с износом более 60%. Речь идет о Кемеровской, Оренбургской и Ярославской областях, а также о Республике Марий Эл, указал Хуснуллин.

Минстрой РФ разработал проект постановления правительства с правилами господдержки для модернизации объектов ЖКХ с износом более 60%. Регионы получат средства из федерального бюджета через оператора, определяемого правительством.

Марат Хуснуллин ранее рассказал о продлении программы льготной ипотеки для отдельных регионов. В каждом федеральном субъекте сложилась разная ситуация с доступностью жилья, поэтому власти будут предлагать дифференцированный подход при расширении сроков программы.