Канадские медики сообщили о новом опасном заболевании мозга

Оттава, 1 апреля. Неизвестную науке болезнь мозга, которая приводит к потере памяти, галлюцинациям и атрофии мышц, обнаружили медицинские специалисты из Канады.

Канадские чиновники призвали специалистов, которые наткнулись на необычное заболевание мозга, тщательно следить за развитием ситуации. Эксперты отмечают схожесть недуга со смертельной болезнью Крейтцфельдта-Якоба.

Всего в Канаде зарегистрировано уже 43 случая болезни неизвестного происхождения. Первый подобный инцидент произошел около шести лет назад, после чего за два года недуг удалось диагностировать еще у 11 человек, пятеро из которых скончались. Пациенты регулярно ощущали спазмы и головные боли. Также в их поведении происходили различные изменения.

Первая фаза клинических испытаний препарата против глиомы успешно завершилась в Германии. Об этом ранее рассказали ученые из ФРГ, которые отвечали за испытания вакцины.