Инфекционист назвал приемлемые сроки для вакцинации после коронавируса

Москва, 1 апреля. Прививаться после перенесенной коронавирусной инфекции следует не раньше, чем через полгода, заявил врач Евгений Тимаков.

Шести месяцев достаточно для того, чтобы организм восстановился, считает эксперт. Сразу после болезни в нем происходят активные процессы, связанные с реакцией иммунной системы, к которым относится и постковидный синдром.

Врач добавил, что в случае тяжелого течения болезни, вакцинироваться лучше через год. Однако, если речь зайдет о такой необходимости для получения справки или определенных разрешений, то вреда вакцина тоже не принесет. Профессор вирусологии Александр Чепурнов уточнил, что слишком ранняя вакцинации может не дать должного эффекта, так как сразу после выздоровления организм сохраняет естественную защиту.

Ранее сообщалось, что в Саратове пациентам будут предлагать вакцинацию при выписке из больниц. Подобные меры могут ускорить процесс вакцинации, ведь многие просто не могут найти время, чтобы записаться на прививку самостоятельно.