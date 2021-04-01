Сивков рассказал о боевых возможностях «умной» артиллерии ВС России

Москва, 1 апреля. Модификация российских артиллерийских орудий позволит повысить точность их стрельбы и сократить время подготовки для нанесения удара, считает военный эксперт Константин Сивков.

Ранее стало известно, что в России появится унифицированное оборудование для модернизации старых орудий, которое сделает ввод данных для наведения и стрельбы полностью автоматическим. В результате "умные" артиллерийские системы ВС достигнут более высокого уровня эффективности.

Сивков в интервью корреспонденту «ПолитЭксперта» отметил, что комплект унифицированного оборудования позволит повысить точность орудий. Так, в районе цели рассеивание выстрелов будет находиться на уровне технического.

«Это важное достижение, которое позволит повысить боевые возможности устаревшей артиллерии», — заявил он.

Эксперт также подчеркнул, что после внедрения этой технологии время на подготовку к выстрелу существенно уменьшится. Это позволит наносить артиллерийские удары в короткие сроки и максимально быстро реагировать на возникающие угрозы.

Стоит отметить, что Россия активно модернизирует различные виды своих вооружений. Недавно в США рассказали о впечатляющих возможностях новых российских систем электромагнитной борьбы, передает RT.