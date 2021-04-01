Дочь певицы Алсу стала выглядеть гораздо старше своих лет

Москва, 1 апреля. Юная певица Микелла Абрамова, младшая дочь известной исполнительницы Алсу, едва переступила порог 12-летия, однако поклонники уже отмечают, как она повзрослела.

Фанаты с интересом обсуждают фотографии, на днях появившиеся в блоге Микеллы в социальной сети Instagram. Внимательно изучив публикации юной звезды, фолловеры Микеллы с удивлением обнаружили, что наследница Алсу резко повзрослела.

При этом поклонники указывают, что Микелла в свои 12 лет стала выглядеть в точности как ее звездная родительница в начале творческого пути. Внешним сходством дело не ограничилось — пользователи сошлись во мнении, что Микелла унаследовала от Алсу и вокальные данные.

«Мики красотка. На маму Алсу здесь похожа в начале ее пути»; «Так красиво пела, прямо не могу»; «Красавица! Когда успела вырасти, Микеллочка?» — пишут поклонники в комментариях.

37-летняя мама Микеллы, к слову, вызывает не меньший восторг поклонников: не так давно фанаты назвали Алсу ведьмой из-за идеальной фигуры исполнительницы.