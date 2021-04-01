Доктор Мясников оценил вероятность новых волн заболеваемости COVID-19

Москва, 1 апреля. Примерный срок начала очередного всплеска заболеваний коронавирусом озвучил врач и телеведущий Александр Мясников.

Врач напомнил, что после первой волны эпидемии в России три месяца происходил спад случаев заболеваний. Вторая волна продолжалась в течении точно такого же периода, отметил Мясников в эфире шоу «Полный контакт».

Сейчас многие думают, что сразу после этого возникла третья волна. Однако врач считает подобную картину лишь фоном перед ней. Мясников отметил, что к началу лета возможно очередное увеличение случаев заражения, а к осени начнет набирать обороты очередная волна COVID-19. Он добавил, что вакцина защищает от летального исхода и тяжелого течения заболеваемости, призвав россиян активнее делать прививки. Он отметил, что вирус будет жить среди людей, и вспышки заболеваемости станут ожидаемым явлением.

Ранее сообщалось, что Александр Мясников определил основные действия для подавления следующей волны коронавируса. По его словам, помочь может только массовая вакцинация, к которой нужно приступить уже сейчас.