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Добровинский вызвался помочь пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом женщине

Добровинский вызвался помочь пострадавшей в ДТП с Эдвардом Билом женщине

Москва, 1 апреля. Адвокат Александр Добровинский заявил о намерении оказать юридическую помощь москвичке, которая пострадала в аварии с блогером Эдвардом Билом.

Бывший защитник семьи Захаровых и участник судебного разбирательства с актером Михаилом Ефремовым прокомментировал ДТП на Садовом кольце с пострадавшей женщиной и блогером. По словам Добровинского, при необходимости он готов взять на себя защиту прав москвички в суде.

Однако пока пострадавшая женщина по-прежнему находится в больнице, сообщал ФАН. Медики госпитализировали ее после аварии на Садовом кольце с участием блогера Эдварда Била. По предварительной информации, именно он является виновником ДТП. Блогер якобы вылетел на встречную полосу, по которой спокойно ехала женщина.

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