ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара и евро

Москва, 1 апреля. Центробанк установил официальные курсы иностранных валют, повысив стоимость доллара и евро к рублю, свидетельствуют данные на сайте Банка России.

Официальная стоимость доллара с расчетом на 2 апреля составляет 75,8073 рубля, что на 17 копеек дороже предыдущего показателя. Курс евро ЦБ оценил в 88,9523 рубля, что на 20,71 копейку выше, чем днем ранее.

В настоящее время доллар торгуется на Мосбирже по 76,10 рубля. Евро в ходе торговой сессии дорожает до 89,39 рубля.

Ежегодно 1 апреля в мире отмечается День доллара. Федеральное агентство новостей ранее рассказало об истории возникновения американской валюты.