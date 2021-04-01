Росприроднадзор наказал агрохолдинг, который сливал навоз в речку в Мордовии

Саранск, 1 апреля. По словам жителей села Большое Маресево Чамзинского района, агрохолдинг «Хорошее дело» систематически сливает отходы животноводства в близлежащие поля и речку Чернопленку, которая впадает в Суру, а затем — в Волгу, о чем ранее писал ФАН. После внеплановой проверки предприятие наказал Росприроднадзор.

Дело не только в едком запахе навоза. Рыбаки возмущены тем, что из Чернопленки исчезла вся рыба. Щука любит чистую воду, поэтому искать ее в жиже смысла нет. С тем, что слив нечистот приводит к замору рыбы, согласны и экологи.

Жалобу в Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Нижегородской области и Мордовии написал общественный инспектор Росприроднадзора Андрей Филиппов. После обращения специалисты лаборатории ведомства выезжали в Чамзинский район и брали пробы воды на анализ. Судя по результатам, на двух разных участках речки допустимые нормы аммиака превышены в 90 и 155 раз.

«По результатам внеплановой выездной проверки Управлением выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области обращения с отходами животноводства и использования водных объектов ООО «Хорошее дело». В отношении юридических и должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях», — сообщает в письме ведомство.

По предписанию Росприроднадзора все нарушения обязательных требований должны быть устранены.

«Я считаю нужным подробнее ознакомиться с материалами проверки по моему обращению. Так как в ведомстве проигнорировали мои законные требования, и в официальном ответе территориального управления отсутствуют сведения о расчете вреда водному объекту согласно методике и результатам лабораторных исследований, где указано на превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ примерно в сотни раз, я намерен обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования», — высказал свою позицию в беседе с ФАН общественный инспектор Росприроднадзора Андрей Филиппов.

Ранее ФАН писал о загрязнении другой реки Мордовии. Из-за коммунальных отходов, которые стекают в реку Алатырь, в регионе назревает экологическая проблема.