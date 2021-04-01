В провинции Алеппо восстановлен древний собор Армянской епархии

Алеппо, 1 апреля. Собор Баит Аейл («Собор Сорока мучеников») в сирийской провинции Алеппо впервые принял прихожан после реконструкции. Открытие сопровождалось выступлением духового оркестра и хоровым пением, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Здание было возведено в первой половине XV века, а в современном виде существует с 1923 года и принадлежит Армянской епархии. Собор был более чем на 70% разрушен в 2015 году боевиками «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в России). Несмотря на это, в его стенах продолжалось проведение служб.

Кроме того, в период активных боевых действий на территории Сирии приход собора оказывал медицинскую и образовательную помощь нуждающимся мирным жителям вне зависимости от их вероисповедания или национальности.

Работы по масштабной реконструкции здания начались ровно два года назад. До этого неоднократно проводились локальные восстановительные мероприятия.

До начала войны армянская диаспора являлась одной из самых крупных в Сирии и насчитывала свыше 110 тысяч человек. Из них более половины (60 тысяч) проживали в Алеппо. Однако за десять лет конфликта территорию страны покинули свыше 90 тысяч армян.

1 Организация запрещена на территории РФ.