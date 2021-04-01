Украинский политик рассказал, как НАТО поможет ВСУ в войне против Донбасса

Страны НАТО не будут воевать в Донбассе за Украину, однако окажут киевским властям военную помощь в виде отправки на линию фронта «солдат удачи». К такому выводу в интервью ФАН пришел украинский политический деятель, бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин выразил мнение, что Североатлантический альянс во главе с США не станет участвовать в конфликте в Донбассе. А все из-за того, что НАТО боится России. По словам народного избранника, Россия разработала гиперзвуковые ракеты и показала, что и без применения ядерного оружия способна нанести удар по ключевым центрам управления Запада. Депутат отметил, что, если столкновения начнутся на уровне 2015 года, иностранные государства не станут помогать Украине.

«Я не знаю, как будут вестись переговоры, какие решения будут приниматься, но я могу точно сказать — НАТО воевать не будет. Рисковать жизнями миллионов своих граждан ради Украины в Вашингтоне никто не станет», — заявил Волошин в эфире одного из украинских телеканалов.

Украинский политик Алексей Журавко прокомментировал заявление народного депутата Украины Олега Волошина по поводу возможного участия сил НАТО в конфликте в Донбассе. По его словам, страны Североатлантического альянса не будут открыто воевать против ДНР и ЛНР, однако окажут Киеву помощь в виде «солдат удачи».

«Я согласен со словами Волошина только отчасти, поскольку «американские ястребы» используют во многих конфликтах и войнах свои частные военные компании (ЧВК). Донбасс на себе это уже ощутил, поскольку на стороне Украины в конфликте принимали участие «солдаты удачи» из Польши, Германии, США и так далее», — сказал собеседник ФАН.

Бывший народный депутат Верховной рады считает, что иностранные инструкторы уже давно находятся на территории Украины и оказывают помощь киевским силовикам. Помимо этого, Вооруженные силы Украины регулярно получают от стран Запада различное вооружение.

«То, что НАТО напрямую не будет участвовать в войне с ДНР и ЛНР, а бросит Украину под гильотину — факт. Хочу напомнить, что инструкторы НАТО на украинских военных базах уже несколько лет тренируют киевских силовиков. Кроме того, США постоянно предоставляет Украине летальное оружие. Поэтому хочу сказать, что НАТО уже давным-давно принимает участие в войне в Донбассе. Конечно, НАТО побоится открыто помочь Украине. Запад понимает, что может получить в ответ. Естественно, что свою роль в страхе перед Россией сыграло и гиперзвуковое оружие», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что переговоры «нормандской тройки» остановили Украину в шаге от нападения на Донецкую и Луганскую народные республики.