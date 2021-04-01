Топ-10 фильмов с Марлен Дитрих

На протяжении нескольких десятилетий одна женщина являлась идеалом красоты, секс-символом и эталоном стиля — актриса и певица Марлен Дитрих покорила весь мир и стала легендой еще при жизни. Ровно 91 год назад состоялась премьера фильма «Голубой ангел», благодаря которому актриса получила мировую славу. Лучшие фильмы с Марлен Дитрих — в материале ФАН.

Голубой ангел (1930)

Фильм снят по мотивам романа Генриха Манна «Учитель Гнус». Преподаватель средней школы обнаруживает, что его ученики по ночам посещают кабак «Голубой ангел», где выступает певица Лола-Лола. Откровенные снимки школьники рассматривают на уроке и мешают учебному процессу. Тогда профессор решает посетить ночное заведение и положить конец всей непристойности, проникающей в школу. Однако его план разбивается о красоту певицы.

Желание (1936)

Аферистка Мадлен де Бюпре обманывает продавца ювелирного магазина и крадет ожерелье из жемчуга. Она мчится к испанской границе на большой скорости и чуть не сбивает Тома Брэдли — американского инженера в отпуске. Она использует его как соучастника для контрабандного вывоза жемчуга из страны, однако не замечает, как их отношения перерастают в любовь.

Так хочет леди (1942)

Звезда Лиза Мэдден случайно находит брошенного младенца и хочет усыновить его, однако органы опеки ей не разрешают, поскольку у нее нет мужа. Тогда она делает предложение педиатру, пообещав ему помочь в исследовании кроликов. Но брак по расчету превращается в искренние чувства.

Мартин Руманьяк (1946)

Роман очаровательной Бланш Ферран и простого подрядчика Мартина Руманьяка складывается бурно, юноша решает залезть в долги и построить виллу для будущей семьи. Однако семейная жизнь не по вкусу Бланш, особенно когда вокруг столько поклонников.

Зарубежный роман (1948)

Экранизация рассказа Дэвида Шоу получила две номинации на премию «Оскар». По сюжету Комиссия конгресса США прибывает в разрушенный послевоенный Берлин, чтобы проверить моральное состояние американских оккупационных войск. Конгрессвумен Фиби Фрост обращает внимание на популярную среди американских военных певицу, которая остается на свободе лишь благодаря заступничеству. Фрост решает провести собственное расследование.

Страх сцены (1950)

Фильм Альфреда Хичкока, снятый в 1950 году по роману «Бегущий человек» Селвина Джепсона. По сюжету, мужа актрисы Шарлотты Инвуд убивают в собственном доме. Она подозревает в убийстве своего воздыхателя Джонатана Купера. Он просит свою знакомую помочь ему, а заодно вывести Шарлотту на чистую воду.

Вокруг Света за 80 дней (1956)

Экранизация одноименного романа Жюль Верна получила пять премий «Оскар» и другие награды. Обогнуть земной шар кажется невозможным, даже на лучших паровых кораблях. Однако пунктуальный Филеас Фогг так не считает, особенно если речь идет о солидном вознаграждении.

Свидетель обвинения (1957)

Экранизация пьесы Агаты Кристи получила шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучший фильм года. После сердечного приступа успешному адвокату сэру Уилфриду Робартсу врачи запрещают заниматься уголовными делами, однако он не может устоять перед интересным делом, особенно если о помощи просит его знакомый. Но приятель оказывается не так уж прост.

Печать зла (1958)

Городок на американо-мексиканской границе отмечен печатью зла, что самым худшим образом влияет на его обитателей. Даже агент отдела по борьбе с наркотиками Мигель Варгас превращается в мстителя, когда преступники добираются до его жены.

Нюрнбергский процесс (1961)

В центре сюжета картины Нюрнбергский процесс — дело немецкого судьи Эрнста Янинга, добившегося уважения в Германии задолго до прихода к власти Гитлера. Суду предстоит разобраться в сложном деле, ведь речь идет не просто о судьбе человека, а о чести немецкого народа.