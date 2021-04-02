Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 64

ФАН представляет 64-й выпуск рейтинга СМИ, активно раскручивающих антироссийскую повестку. В этом выпуске: в России может резко подорожать молоко, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин уйдет в отставку, Госдеп выпустил доклад о нарушении прав человека в РФ. Подробнее об этих вбросах — в нашем материале.

Итоги недели

«МБХ медиа» (54 текста антироссийской направленности), связанное с беглым олигархом Михаилом Ходорковским, спустя три недели вернуло себе первое место. Издание «Эхо Москвы» (52 текста) с небольшим отрывом расположилось на втором месте. Третье место заняла «Медуза» (47 текстов).

Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Цены на молоко

Как сообщают «Известия», молоко на прилавках российских магазинов может подорожать на 10-15% из-за экологического сбора. По информации издания, 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а не выполнившие норматив будут платить экологический сбор по двойному тарифу.

Естественно, антироссийские СМИ, в частности, «МБХ медиа», пугают россиян заголовками громкими заголовками о том, что Россию ждет ощутимое подорожание молока.

В свою очередь российское правительство опровергло сообщения о возможном увеличении цен на молоко из-за экологического сбора.

«В правительстве опровергли сообщения о возможном росте цен на молоко. Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки», — заявили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко.

Кроме того, в пресс-службе Абрамченко пояснили, что в концепции РОП (расширенная ответственность производителей) не идет речь об уплате экологического сбора по двойному нормативу для производителей продовольствия или упаковки.

«Новая концепция подразумевает уход от градации и нормативов как таковых. С 2022 года весь объем упаковки, выпущенный на рынок, должен быть утилизирован», — отметили в аппарате вице-премьера.

Отставка Рогозина

В некоторых Telegram-каналах, которые ссылаются на свои источники, появилась информация, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ближайшее время отправится в отставку.

«Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы Роскосмоса, на его место рассматривается один из заместителей министра обороны РФ», — говорится в сообщении.

Непроверенную информацию и явный вброс подхватили и некоторые недобросовестные СМИ.

В свою очередь в Роскосмосе заявили, что работают в штатном режиме, а информация о том, что Рогозин скоро покинет свой пост, — слухи и выдумки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Работаем в штатном режиме, скоро пуск — 9 апреля. Нет времени на досужие слухи и выдумки», — сказали в госкорпорации.

Обвинение Госдепа

Государственный департамент Соединенных Штатов в опубликованном ежегодном докладе о состоянии прав человека в мире подверг критике ситуацию в России. В разделе доклада, посвященном РФ, говорится о наличии «существенных проблем с обеспечением прав человека».

Доклад Госдепа активно распространяли антироссийские СМИ, такие как «Эхо Москвы» и «МБХ медиа».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с докладом Госдепа.

«Безусловно, мы не согласны с этим. Относимся к этому соответствующим образом. <…> Документ этот с постоянной регулярностью репродуцирует очень похожие тезисы фактически ежегодно. В зависимости от того периода, в котором находятся наши двусторонние отношения, острота этих фраз то повышается, то снижается», — заявил Песков.

Мнение экспертов

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков отметил, что тема прав человека стала одной из излюбленных американцами для давления на неугодные страны и режимы. Мало того, что легко поддаются фальсификации любые поводы для вмешательства, которое США обуславливают «несоблюдением прав человека». Сама концепция прав человека вместе с гуманистическим началом несла в себе и разрушительное, начиная со времен Французской революции.

«Тогда данное понятие использовалось для разрушения основ старого общества, причем крайне кровавыми методами, включая настоящий террор и геноцид. Сейчас же мы видим, что такая работа проводится и в современном мире. Права всевозможных меньшинств стали поводом для геополитических изменений и служат зарождению очередного тоталитарного строя под лозунгами прекращения расовой, половой и других видов дискриминации. Поэтому использование выдуманных преступлений для обоснования нарушений прав человека и сама активная их эксплуатация в качестве инструмента давления на Россию не удивляет», — пояснил Сергей Простаков.

Комментируя «отставку» Рогозина, эксперт заметил, что судьба отечественной космонавтики — это вопрос не только развития науки и техники, но и престижа страны, национальной гордости. В основе последней лежат достижения прошлого, которые неминуемо сравнивают с настоящим положением дел, и сравнение не выглядит для современности обнадеживающим.

«Тем не менее в России космонавтика работает с ресурсами, уступающими тем, что выделяются на нее в США, Китае или ЕС. Из-за этого особенно чувствительной является коррупция в этой сфере, которая вызывает вполне понятное раздражение. Однако определять ответственных за нее без тщательных расследований глупо и опасно для работы всей отрасли. Поэтому откровенное и маломотивированное давление по вопросу руководства Роскосмоса выглядит скорее сведением счетов, происками конкурентов либо желанием навредить отрасли, чем желанием разобраться в происходящем», — считает Сергей Простаков.

Вопрос цен, заметил эксперт, постоянно оказывается в центре внимания. В современных условиях господства монетарной политики центробанков стран мира невозможно на протяжении заметного промежутка времени наблюдать их снижение.

«Но можно говорить о соотношении доходов граждан и цен, что было бы корректным. А вбросы про повышение цен на какой-то товар ни на что, кроме создания паники, не рассчитаны. В чем-то они краткосрочно выгодны и продавцам, но в целом выгодоприобретатель такой шумихи явно не является другом России», — заключил Сергей Простаков.

Политический аналитик, публицист Юрий Голубь заметил, что подобные доклады Госдепа давно превратились в бессмысленные заклинания. Представители США присвоили себе право оценивать уровень соблюдения прав человека в разных странах по праву сильного. С постепенной утратой былого влияния падает и международная значимость таких оценок.

«Все больше политиков и общественных деятелей не стесняются напоминать США об их крупнейшем в мире тюремном населении, о неадекватной суровости приговоров, о подростках, которые содержатся во взрослых тюрьмах, об узниках, заключенных без суда в Гуантанамо. О том, что миллионы американцев фактически лишены права на медицинское обслуживание, о том, что кампания за права негров в очередной раз превратилась политизированный фарс, по сути, не влияющий на масштаб притеснений по признаку расы. О фактическом бесправии наемных работников. США никогда не были моральным авторитетом для мира. Их авторитет держится на видимом благополучии и силе. С утратой того и другого теряется и авторитет», — пояснил Юрий Голубь.

Комментируя отставку главы Роскосмоса, эксперт заметил, что Рогозина провожали в отставку уже множество раз. Фактически это следствие его публичности. В освоении космоса, пожалуй, ярче всего проявляется специфика инновационных отраслей: на разработку новых технологий, их реализацию в конкретной технике, испытания и эксплуатацию новых механизмов требуются колоссальные средства. При этом результат не очевиден.

«Насколько бухгалтерская линейка Кудрина подходит для измерения достижений и недостатков? Наверное, если бы Кудрину позволили принимать ключевые решения, у России давно бы уже не было космической программы, она бы вся была списана на неэффективные расходы. Пожалуй, непубличный технократ на месте Рогозина подвергался бы критике гораздо меньше. Но Рогозину при каждом его громком заявлении напоминают об ошибках, неудачах и пророчат отставку. Да, он действительно проигрывает Илону Маску в мастерстве пиара. И все же общая эффективность комической отрасли определяется не этим. А потому не стоит безоглядно доверять очередным слухам», — пояснил Юрий Голубь.

Рост цен, заметил эксперт, пожалуй, самая актуальная тема на сегодняшний день. Не удивительно, что предприниматели активно ее используют, чтобы затормозить те или иные решения, регулирующие рынок. Поэтому доверять озвученным цифрам — 10-15% — нельзя, требуется независимая оценка, не завязанная на интересы бизнеса.