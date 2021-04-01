Переживающий экономический кризис Судан выплатил США миллионные компенсации

Американский Госдеп объявил, что получил от Судана 335 миллионов долларов в качестве компенсации жертвам взрывов в посольствах США в Кении и Танзании в 1998 году, подрыва военного корабля USS Cole в 2000 году, а также убийства в 2008 году сотрудника USAID Джона Гранвилля.

«Достижение компенсации этим жертвам является одним из главных приоритетов Государственного департамента. Мы надеемся, что эти средства помогут им найти некоторое успокоение после ужасных трагедий, которые произошли», — говорится в заявлении для прессы.

Неделю назад Госдеп США передал Конгрессу сертификат секретаря о восстановлении суверенных иммунитетов Судана в соответствии с законом урегулирования претензий, который приняли в декабре 2020 года.

«Мы высоко ценим конструктивные усилия Судана за последние два года, направленные на то, чтобы работать с нами над урегулированием этих давних претензий. В условиях, когда этот сложный процесс позади, американо-суданские отношения могут начать новую главу», — добавили в Департаменте.

Теперь Вашингтон не против расширить двусторонний диалог с Хартумом, чтобы поддержать усилия переходного правительства по обеспечению свободы, мира и справедливости для суданского народа.

Двусторонние отношения

Долгое время США и Судан не могли наладить сотрудничество. В 1993 году африканскую страну внесли в американский список государств-спонсоров терроризма. Белый дом обвинял Хартум в причастности к взрывам в посольствах и поддержке боевиков.

Ситуация изменилась, когда в апреле 2019 года свергли бывшего президента Судана Омара аль-Башира, занимавшего пост лидера на протяжении 26 лет. Год назад Хартум согласился выплатить миллионные компенсации родственникам жертв терактов.

Кроме того, переходные власти признали Израиль. Страны договорились нормализовать отношения в рамках сделки, которую заключили при посредничестве американской стороны. В ответ Вашингтон исключил страну из списка государств-спонсоров терроризма и подписал меморандум о взаимопонимании, благодаря которому Хартуму предоставили деньги для погашения задолженности перед Всемирным банком.

Граждане неоднозначно отреагировали на выплату компенсаций, поскольку посчитали несправедливым заставлять Судан использовать государственные деньги, чтобы оплатить ошибки свергнутого президента.

Хлебные митинги

В африканской стране с декабря 2018 года не утихают массовые протесты. Экономический кризис, рост цен на продукты и бензин, отсутствие работы и, соответственно, заработка вынуждают людей выходить на улицы с требованием разрешить национальные проблемы.

Из-за провокаторов мирные демонстрации быстро переросли в беспорядки и погромы. Протестующие требовали свержения действующего правительства страны. В апреле 2019 года Омара аль-Башира отправили в отставку и взяли под домашний арест. Народ посчитал случившееся победой.

Два года спустя ситуация почти не изменилась. Ряд городов Судана переживает острый хлебный кризис. Иногда нет света, газа, отсутствуют квоты на муку. Ситуацию усугубили наводнения, вызванные продолжительными сезонными дождями, которые затронули все штаты африканской страны. Хартум, как наиболее пострадавший регион, вводил в сентябре 2020 года чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Нехватка бензина мешала суданцам перемещаться и зарабатывать. Чтобы купить топливо жители как столицы, так и других районов, вставали в очереди, которые иногда занимали всю проезжую часть и тянулись на километры, парализуя движение.

Теперь страной правит переходная власть, которая так и не разрешила проблемы суданцев и не обеспечила людей жизненно важными продуктами, но уже выплатила миллионные компенсации США.