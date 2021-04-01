В правительстве ДНР ответили на вопрос о начале большой войны с Украиной

Сложно судить о конкретных сроках начала полномасштабной войны, но на уровне ощущений уже нет сомнений в ее неизбежности. Такое мнение в интервью ФАН озвучил основатель знаменитого батальона «Восток» и один из первых лидеров донецкого ополчения, лидер общественного движения «Патриотические силы Донбасса» Александр Ходаковский с позывным «Скиф».

«И страшно, и удивительно»

По словам собеседника ФАН, последние новостные сводки оставляют в сознании военных сил и мирных жителей Донбасса уверенность, что политический тупик стремится к своему разрешению войной.

«Никто не говорит: «Так, мы уперлись в стену и не можем найти выход. Давайте успокоимся, переведем дыхание и снова начнем говорить. Жизни людей приоритетнее, ситуация сложная и требует выдержки и терпения»... Напротив, происходит эскалация на всех фронтах: и на политическом еще больше, чем на военном», — отметил легендарный военачальник.

Он подтвердил, что жители Донецкой и Луганской Народных Республик находятся в ожидании большой войны.

«Но за семь лет люди устали эмоционировать и пребывают в состоянии некоторой заторможенности, можно даже сказать, фатализма», — констатировал Ходаковский.

Такие настроения он связал с отсутствием на стороне Донбасса ощутимых рычагов влияния на ситуацию, когда Киев открыто уходит от выполнения Минских соглашений и любых попыток демилитаризации.

«Более всего это настроение выражено как раз в прифронтовых районах. Люди живут в состоянии, когда в любую минуту к ним в дверь, в окно, через стену или через крышу может постучаться смерть — их внутреннее состояние одновременно и страшно, и удивительно. Особенно страшно, когда знаешь, что там полно детей, которые даже ходят в школу и в целом не хотят признавать свою жизнь неполноценной», — сообщил он.

Александр Ходаковский также отметил, что участившиеся обстрелы носят бессистемный характер и как будто не преследуют традиционные военные цели: поражать технику и живую силу противника.

«Наши позиции известны, можно сосредоточить внимание исключительно на них, но под удар попадает и гражданский сектор, как будто Украина специально раскачивает ситуацию, делая свои действия максимально резонансными, — выразил недоумение собеседник ФАН. — Следующий шаг — это диверсии с массовыми жертвами уже внутри городов».

«Панических настроений нет»

Один из последних обстрелов, когда снаряд попал напрямую в жилой дом, где находились люди, включая 10-летнего ребенка, ФАН прокомментировал заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Жертв нет, но произошло повреждение жилого дома», — рассказал он.

Он также подтвердил, что со стороны ВСУ продолжается подготовка к возможной военной провокации.

«Технику украинские военные продолжают прятать. Миссия ОБСЕ на это не реагирует. В этом вся проблема», — отметил представитель Народной милиции ДНР.

Он добавил, что в Народной милиции ДНР все идет в плановом режиме. Общее сдержанно-сосредоточенное настроение подтвердил и первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов (позывной «Гудвин»).

«Все в штатном режиме. В плане гражданского населения таких ощущений нет. Никаких панических настроений нет. Никто массово еду не скупает и так далее. Города живут своей жизнью», — рассказал Безсонов.

При этом представитель республиканского ведомства тоже поделился уверенностью в подготовке Киевом военной провокации на линии соприкосновения.

«Конечно, ожидаем движения со стороны Украины: признаки подготовки к наступательным действиям есть. Проблема в том, что инициатива — на их стороне. Война начнется, когда они решат, а не когда мы решим», — резюмировал Безсонов.

Ответный удар неизбежен

Военный обозреватель Юрий Котенок в комментарии ФАН последние события в Донбассе прокомментировал знаменитыми словами писателя Антона Чехова о висящем на стене ружье, которое непременно должно выстрелить.

«Настораживает факт ползучей неминуемой милитаризации Украины. Число участников так называемой АТО в зоне ООС (Операция объединенных сил. — Прим. ФАН) превысило уже полмиллиона человек, приближается к 600 тысячам — это серьезная цифра. Не все из них реально воевали, не все страдают милитаризмом, но есть значительная часть, которая готова идти в бой. Градус безумия достаточно высок», — рассказал Котенок.

Он упомянул группировки из сотен тысяч человек, сосредоточенных на линии соприкосновения, хотя многие подразделения, по его мнению, не являются боеспособными.

«Реальных шагов по демилитаризации ситуации Киев не делает. Они стараются незаметными логистическими шагами, наоборот, эту группировку наращивать: мелкими шажками повзводно, поротно, небольшими колоннами продвигаются. Но это фиксируется постоянно и идет определенный запас ГСМ. Они собираются механизированные батальоны, тактические группы привести в действие», — пояснил военкор.

Котенок отметил, что речь идет о возможной военной провокации Киева, но не о начале полномасштабной войны. Тем более что она, по большому счету, не прекращалась на протяжении последних семи лет.

«Там есть горячие головы в Киеве, которые хотят разрубить донбасский гордиев узел одним ударом. Но александров македонских у них нет. Перейти в масштабное наступление по всей линии разграничения — она составляет более 400 километров — они не смогут», — заявил Котенок.

Военный обозреватель не исключает и возможного «отрезвления» Киева и его отказа от открытой агрессии. Однако надежды на такой вариант развития событий с учетом стягивания боевых сил к границе остается мало.

«При попытке захвата, например, опорного пункта Народной милиции, узла обороны ключевой высоты на линии боевого соприкосновения, даже если им удастся продвинуться, закрепиться на определенном участке, это приведет к неизбежному ответному удару и неприемлемым потерям украинских наступающих порядков», — отметил собеседник ФАН.

Юрий Котенок уверен, что ответ защитников Донбасса вынудит провокаторов отойти назад.

«Штурмовые подразделения, как правило, отрезаются от основных сил, нуждаются в подкреплении, подвозе боеприпасов — всего этого украинские подразделения могут быть лишены в результате ответных действий ЛДНР. Это опасение, конечно, остужает горячие головы в Киеве», — добавил Котенок.

Он подчеркнул, что многое в ближайшее время будет зависеть от указаний «кураторов вассального киевского режима», а также припомнил неоднократные предыдущие попытки нападения ВСУ на Донбасс, которые так ни к чему и не привели.

Накануне подразделения ВСУ четыре раза за сутки обстреляли пригороды Донецка и Горловки. Новые снаряды прилетели рано утром 1 апреля в жилой дом в Александровке.