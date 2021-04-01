Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

Лауреатами Притцкеровской премии 2021 года стал дуэт архитекторов Анн Лакатон и Жана-Филиппа Вассаля, много лет работающих над проектами реконструкций.

Премия с трудновыговариваемым названием — важнейшая награда в области архитектуры, сулящая лауреату новый статус в профессиональном сообществе. Об истории учреждения награды, победителях этого года и ярких лауреатах прошлых лет — в материале ФАН.

До 1979 года никаких премий по архитектуре не вручали, что побудило семью Прицкеров, владельцев сети отелей Hyatt, ее учредить. К идее примкнул Джей Картер Браун, директор Национальной галереи искусств в Вашингтоне. Они верили, что профессиональная награда вдохновит архитекторов и популяризирует направление искусства.

Международное жюри премии меняется каждый год и состоит из авторитетных архитекторов, критиков и бизнесменов. Победитель — один мастер или небольшой коллектив — определяется на закрытом голосовании. Критериями отбора выступают инновационность идей автора, а также его вклад в развитие профессии.

Победители этого года Анн Лакатон и Жан-Филипп Вассаль, работающие вместе с 1987 года, номинировались за значительный вклад в развитие среды и свои проекты, которые улучшили жизни многих людей. В основе их деятельности — принцип умеренного вмешательства и бережного отношения к уже построенному. Они стараются дать людям, зданию и окружающему больше свободы и простора, попутно используя при этом экономичные и экологичные материалы.

Рассказываем и о других выдающихся лауреатах премии, отмеченных ею в разные годы.

1979 год. Филип Джонсон

Первый архитектор, удостоенный награды, и основоположник «интернационального стиля» в американской архитектуре середины XX века. Приверженец строгих геометрических форм и конструкций из стали и стекла, Джонсон долгие годы оставался самым модным и влиятельным архитектором Америки. Среди его проектов знаменитый Стеклянный дом (США, 1949), Бостонская библиотека (США, 1973), Национальный банк Америки (США, 1987) и другие.

1983 год. Йо Мин Пей (Бэй Юймин)

Американский архитектор китайского происхождения, автор знаменитой стеклянной пирамиды в Лувре (Франция, 1989). Его творения узнаваемы за счет сочетания чистой геометрии с легкостью и прозрачностью. В числе крупнейших проектов — Зал и музей славы рок-н-ролла (США, 1995), башня Китайского банка (Китай, 1982), восточное крыло Национальной галереи искусств (США, 1974).

1994 год. Кристиан де Портзампарк

Французский постмодернист, покоривший жюри уникальной работой с пространством, текстурой, формой, светом и цветом. Среди впечатляющих сооружений мастера — Люксембургская филармония (Люксембург, 2005), «Город музыки» (Франция, 1995), башня One57 (США, 2010).

1995 год. Тадао Андо

Легендарный архитектор-самоучка, в чьих работах массивные, но лаконичные формы соседствуют с почти не тронутыми формами ландшафта. Обилие естественного света и мастерское обращение с бетоном стали его визитной карточкой. Одно из наиболее известных сооружений архитектора — Часовня Света (Япония, 1989).

2003 год. Йорн Утсон

Датский архитектор, славу которому принес символ целого континента — Сиднейский оперный театр (Австралия, 1973). Творчество Утсона характеризовали как актуальное и опережающее время. При этом в его проектах находят отклик архитектурные мотивы разных стран, родной Скандинавии в том числе.

2004 год. Заха Хадид

Первая женщина, получившая Притцкеровскую премию, и яркая представительница деконструктивизма. Ее архитектура разрушала каноны и будто «растягивала» рамки существующего пространства, придавая сооружению импульс и динамику. За счет углов и линий ее здания не выглядят тяжеловесными и легко вписываются в окружающий ландшафт. Наиболее яркие работы: Центр современного искусства Розенталя (США, 2003), Комплекс Galaxy SOHO (Китай, 2014), Центр Гейдара Алиева (Азербайджан, 2012).

2008 год. Жак Нувель

Один из самых авторитетных французских архитекторов современности, чьим знаменитейшим проектом стал Лувр Абу-Даби, построенный на искусственном острове в ОАЭ (2017). Его творения одновременно лаконичны и затейливы, в них удивительным образом сочетаются хай-тек мотивы и природные элементы. Его стиль непредсказуем и меняется от проекта к проекту в зависимости от культурного контекста. Среди наиболее заметных работ Институт арабского мира (Франция, 1987), Фонд Картье (Франция, 1994), Галерея Лафайет (Франция, 1996).

2011 год. Эдуарду Соуту де Моура

Португальский новатор, чью способность сочетать в работах несочетаемое — например мощь и сдержанность — отметило жюри премии. В числе узнаваемых проектов архитектора числится стадион в городе Брага, «встроенный в скалу» (Португалия, 2003), а также музей «Дом историй Паулы Рего» (Португалия, 2009), одним из элементов которого являются две пирамиды.