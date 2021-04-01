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Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

Лауреатами Притцкеровской премии 2021 года стал дуэт архитекторов Анн Лакатон и Жана-Филиппа Вассаля, много лет работающих над проектами реконструкций.

Премия с трудновыговариваемым названием — важнейшая награда в области архитектуры, сулящая лауреату новый статус в профессиональном сообществе. Об истории учреждения награды, победителях этого года и ярких лауреатах прошлых лет — в материале ФАН.

До 1979 года никаких премий по архитектуре не вручали, что побудило семью Прицкеров, владельцев сети отелей Hyatt, ее учредить. К идее примкнул Джей Картер Браун, директор Национальной галереи искусств в Вашингтоне. Они верили, что профессиональная награда вдохновит архитекторов и популяризирует направление искусства.

Международное жюри премии меняется каждый год и состоит из авторитетных архитекторов, критиков и бизнесменов. Победитель — один мастер или небольшой коллектив — определяется на закрытом голосовании. Критериями отбора выступают инновационность идей автора, а также его вклад в развитие профессии.

Победители этого года Анн Лакатон и Жан-Филипп Вассаль, работающие вместе с 1987 года, номинировались за значительный вклад в развитие среды и свои проекты, которые улучшили жизни многих людей. В основе их деятельности — принцип умеренного вмешательства и бережного отношения к уже построенному. Они стараются дать людям, зданию и окружающему больше свободы и простора, попутно используя при этом экономичные и экологичные материалы.

Рассказываем и о других выдающихся лауреатах премии, отмеченных ею в разные годы.

1979 год. Филип Джонсон

Первый архитектор, удостоенный награды, и основоположник «интернационального стиля» в американской архитектуре середины XX века. Приверженец строгих геометрических форм и конструкций из стали и стекла, Джонсон долгие годы оставался самым модным и влиятельным архитектором Америки. Среди его проектов знаменитый Стеклянный дом (США, 1949), Бостонская библиотека (США, 1973), Национальный банк Америки (США, 1987) и другие.

Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

1983 год. Йо Мин Пей (Бэй Юймин)

Американский архитектор китайского происхождения, автор знаменитой стеклянной пирамиды в Лувре (Франция, 1989). Его творения узнаваемы за счет сочетания чистой геометрии с легкостью и прозрачностью. В числе крупнейших проектов — Зал и музей славы рок-н-ролла (США, 1995), башня Китайского банка (Китай, 1982), восточное крыло Национальной галереи искусств (США, 1974).

Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

1994 год. Кристиан де Портзампарк

Французский постмодернист, покоривший жюри уникальной работой с пространством, текстурой, формой, светом и цветом. Среди впечатляющих сооружений мастера — Люксембургская филармония (Люксембург, 2005), «Город музыки» (Франция, 1995), башня One57 (США, 2010).

Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

1995 год. Тадао Андо

Легендарный архитектор-самоучка, в чьих работах массивные, но лаконичные формы соседствуют с почти не тронутыми формами ландшафта. Обилие естественного света и мастерское обращение с бетоном стали его визитной карточкой. Одно из наиболее известных сооружений архитектора — Часовня Света (Япония, 1989).

Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

2003 год. Йорн Утсон

Датский архитектор, славу которому принес символ целого континента — Сиднейский оперный театр (Австралия, 1973). Творчество Утсона характеризовали как актуальное и опережающее время. При этом в его проектах находят отклик архитектурные мотивы разных стран, родной Скандинавии в том числе.

Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

2004 год. Заха Хадид

Первая женщина, получившая Притцкеровскую премию, и яркая представительница деконструктивизма. Ее архитектура разрушала каноны и будто «растягивала» рамки существующего пространства, придавая сооружению импульс и динамику. За счет углов и линий ее здания не выглядят тяжеловесными и легко вписываются в окружающий ландшафт. Наиболее яркие работы: Центр современного искусства Розенталя (США, 2003), Комплекс Galaxy SOHO (Китай, 2014), Центр Гейдара Алиева (Азербайджан, 2012).

Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

2008 год. Жак Нувель

Один из самых авторитетных французских архитекторов современности, чьим знаменитейшим проектом стал Лувр Абу-Даби, построенный на искусственном острове в ОАЭ (2017). Его творения одновременно лаконичны и затейливы, в них удивительным образом сочетаются хай-тек мотивы и природные элементы. Его стиль непредсказуем и меняется от проекта к проекту в зависимости от культурного контекста. Среди наиболее заметных работ Институт арабского мира (Франция, 1987), Фонд Картье (Франция, 1994), Галерея Лафайет (Франция, 1996).

Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

2011 год. Эдуарду Соуту де Моура

Португальский новатор, чью способность сочетать в работах несочетаемое — например мощь и сдержанность — отметило жюри премии. В числе узнаваемых проектов архитектора числится стадион в городе Брага, «встроенный в скалу» (Португалия, 2003), а также музей «Дом историй Паулы Рего» (Португалия, 2009), одним из элементов которого являются две пирамиды.

Притцкеровская премия: что за награда и кто ее получал

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