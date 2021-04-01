В Санкт-Петербурге представили программу акселератора для восстановления бизнеса

Санкт-Петербург, 1 апреля. Как власти Санкт-Петербурга поддерживают представителей малого и среднего бизнеса, рассказал

директор Центра развития и поддержки предпринимательства Лев Кузнецов в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«В марте стартовал акселератор Санкт-Петербурга. До 13 апреля идет прием заявок по четырем трекам — креативная индустрия, сфера услуг, социальное предпринимательство и производственные технологии. Акселератор — это возможность компаний получить доступ к самым востребованным цифровым сервисам, которые помогут монетизировать бизнес, сократить расходы и помочь с продвижением в интернете на самых популярных маркет-поисках. Акселератор рассчитан на тысячи компаний нашего города», — сообщил Лев Кузнецов.

Отметим, Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (КППИиТ) инициировал программу восстановления бизнеса, пострадавшего от последствий пандемии коронавируса. Программа акселератора рассчитана на 20–40 тысяч компаний. Эта же программа должна служить развитию комфортной для жителей городской среды. Такой акселератор является петербургским экспериментом, в других российских регионах действуют более традиционные программы содействия бизнесу.

«Что касается иных форм поддержки бизнеса, в Санкт-Петербурге есть ряд программ, в которых представлены отдельные направления — кооперация, например. Для малого бизнеса это — возможность получить заказы крупнейших компаний России. Это наиболее эффективный инструмент, который сразу же в цифрах показывает, насколько результативны меры. Я хотел бы обратить на эту меру особое внимание, поскольку никаких отдельных специфических критериев у компаний нет, то есть больших документов собирать не надо. Все происходит после аудита и конкретного запроса в крупнейшие компании», — объяснил эксперт.

Вместе с этим специалист рассказал об еще одном направлении — образовательном блоке. В целом, это достаточно популярный блок для предпринимателей Санкт-Петербурга. Десятки тысяч предпринимателей пользуются этим инструментом ежедневно, отметил Лев Кузнецов.

Ранее ФАН сообщал, что оборот российского бизнеса превысил допандемийный уровень.