Торговый оборот между Приморским краем и Вьетнамом увеличился за 2020 год

Владивосток, 1 апреля. Уровень товарооборота между Приморьем и Вьетнамом за год вырос на 27% в сравнении с 2019 годом. Такие данные предоставили в пресс-службе правительства края.

Таким образом, объем торговли между российским регионом и Социалистической Республикой Вьетнам по итогам прошлого года достиг 66 миллионов долларов, передает «Контингент».

Зампредседателя правительства Приморского края Константин Шестаков и генеральный консул Вьетнама во Владивостоке Нгуен Хоанг Вьет обсудили вопросы сотрудничества в области культуры и экономики.

Шестаков предложил консулу оказать поддержку в поиске во Вьетнаме партнеров для организации прямого взаимодействия с торговыми сетями края. Прежде всего речь идет о продуктах питания: фруктах и других продовольственных товарах «чем исконно славился Вьетнам», подчеркнул зампред правительства Приморья. По его мнению, сейчас для сотрудничества оптимальный период.

Кроме того, во Владивостоке готовится к открытию в 2021 году торговое представительство Монголии. Это позволит усилить темпы взаимной торговли между восточноазиатским государством и Россией, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.