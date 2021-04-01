Основанный Пригожиным Фонд борьбы с репрессиями намерен отстоять права американца Пола Миллера

Санкт-Петербург, 1 апреля. Фонд борьбы с репрессиями (ФБР), который основал петербургский предприниматель Евгений Пригожин, рассмотрит материалы об аресте американского активиста Пола Миллера.

Как сообщается на официальной странице организации в соцсети «ВКонтакте», инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями приступила к рассмотрению материалов, которые касаются ареста Федеральным бюро расследований (ФБР) США известного консервативного активиста Пола Миллера. Как считают в фонде Пригожина, арест имеет все признаки преследования по политическим мотивам.

«Популярный консервативный блогер и стример Пол Миллер, известный в социальных сетях под ником The Gypsy Crusader, был арестован ФБР в городе Форт-Лодердейл (штат Флорида) по обвинению в незаконном владении огнестрельным оружием. Популярность аккаунтов Миллера в социальных сетях, в частности на платформе Telegram, и его ярко выраженная антилиберальная риторика могли спровоцировать ФБР на предъявление надуманных и нелегальных обвинений. Инициативная группа изучит материалы дела Миллера и оценит законность обвинений, выдвинутых ФБР против него. Инициативная группа уже обратилась за разъяснениями по текущему делу к президенту США Джозефу Байдену, государственному секретарю Энтони Блинкену, генеральному прокурору Меррику Гарланду и директору ФБР Кристоферу Рэю. Инициативная группа намерена отстаивать права Миллера на защиту от политических преследований и оказывать ему поддержку в случае, если выяснится, что обвинения против Миллера нарушили его гражданские права», — говорится в официальном заявлении пресс-службы ФБР.

Ранее стало известно, что петербургский бизнесмен Евгений Пригожин основал Фонд борьбы с репрессиями. Организация намерена бороться за права человека в странах Запада и поддерживать гражданских активистов.