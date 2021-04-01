Депутат-видеоблогер может возглавить отдел в мэрии Йошкар-Олы

Йошкар-Ола, 1 апреля. Руководитель «Справедливой России» в Марий Эл Наталия Глущенко может возглавить управление городского хозяйства администрации Йошкар-Олы.

С таким предложением к ней обратился градоначальник Евгений Маслов в прямом эфире передачи «Городская среда» в региональном включении канала «Россия-24», пишет ИА «МедиаПоток».

Депутат государственного собрания Марий Эл с конца января 2021 года стала активно заниматься видеоблогингом. Ряд ее роликов был посвящен теме городского хозяйства и ЖКХ.

«Было бы здорово, если бы та энергия, которая есть в ее роликах, была бы направлена в более практическое русло. Поэтому озвучу персональное предложение, несмотря на то, что мы не знаем, какой у нее есть управленческий опыт, работала ли она в исполнительных органах власти. Но мы готовы ей предложить руководящий пост, например, в управлении городского хозяйства», — подчеркнул Маслов.

Ранее сообщалось, что губернатор Марий Эл Александр Евстифеев держит на особом контроле вопросы, связанные с поддержкой детей, оставшихся без попечения родителей.