Крупный метеорит мог упасть на территорию Антарктиды 430 тысяч лет назад

Лондон, 1 апреля. Международная группа ученых обнаружила следы падения метеорита в Восточной Антарктиде. Он мог упасть 430 тысяч лет назад.

Группа геологов и планетологов под руководством британского ученого Матиаса ван Гиннекена провела анализ частиц, найденных на территории Восточной Антарктиды. Выяснилось, что они являлись элементами древнего метеорита, упавшего на Землю 430 тысяч лет назад. Результаты исследования частиц были представлены в научном издании Science Advances.

Найденные фрагменты метеорита представляют собой небольшие сферулы конденсации, чей размер не превышает 300 микрометров. Они сформировались в результате взрыва метеорита, проходившего через атмосферу Земли. Предполагается, что его размеры достигали 150 метров. Ученые утверждают, что по своему масштабу падение метеорита в Антарктиде превышает аналогичные случаи в Челябинске и Тунгуске.

«Такие ударные события не угрожают деятельности человека, если они происходят над Антарктидой. Но если они произойдут над густонаселенным районом, это приведет к миллионам жертв и серьезному ущербу на расстояниях до сотен километров», — сообщается в пресс-релизе Кентского университета, в котором работает ван Гиннекен.

Ранее сообщалось, что в Великобритании были найдены обломки метеорита. Он уникален по своему происхождению.