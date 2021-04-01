Россиян предупредили об опасности питья воды из-под крана

Москва, 1 апреля. Употребление воды из-под крана может быть особенно опасно в период весенних паводков. Врач-валеолог, терапевт Надежда Чернышова рассказала, к чему это может привести.

Употребление водопроводной воды в редких случаях никак не отразится на здоровом человеке, однако если это будет происходить регулярно, то в организме могут начать скапливаться соли кальция и железа. Подобное чревато отравлением и другими тяжелыми последствиями для здоровья.

«Если недостаточно хорошо работают фильтры, то могут болезнетворные бактерии попасть в воду и можно заболеть какими-то инфекционными заболеваниями. Такой путь есть, в нашей стране он нечасто случается, но иногда во время весеннего паводка бывает, что очистные сооружения не справляются», — объяснила врач в беседе с изданием «Ридус».

По словам Чернышовой, воду из-под крана нежелательно употреблять людям с больными почками.

Кроме того, специалист опровергла миф, что водопроводная вода после кипячения становится «мертвой» и вредной для человека. С медицинской точки зрения кипяченая вода не представляет опасности для организма.

Нутрициолог Зина Руденко ранее рассказала, почему употребление с утра воды с лимоном может отрицательно сказаться на здоровье во время соблюдения диеты. Так, подобный напиток способен подкислить желудочный сок, что грозит проблемами с желудком и кишечником.