Ханой, 1 апреля. Укрепление обороны Калининградской области вызывает беспокойство у руководства НАТО, для которого этот российский регион становится подобием «занозы», пишет издание Soha.

Вьетнамские эксперты обратили внимание на формирование новой мотопехотной дивизии в Калининградской области, после чего численность личного состава и бронетехники сухопутных сил в регионе удвоилась, и решили понять, зачем Россия укрепляет этот небольшой кусочек суши. Свои рассуждения они привели в статье на портале Soha, эксклюзивный перевод которой опубликовало Федеральное агентство новостей.

С моря Калининградскую область защищают несколько противолодочных и сторожевых кораблей. Последние вооружены крылатыми ракетами «Калибр», способными поражать цели на расстоянии до 1500 километров. Четыре корвета проекта 203080 «Стерегущий» с управляемым ракетным оружием способны выполнять различные задачи, включая борьбу с подводными лодками. Кроме них, в Балтийске базируются тральщики, разведывательные корабли и корабли, оснащенные системами радиоэлектронной борьбы.

В Балтийске также дислоцирована 336-я отдельная гвардейская Белостокская орденов Суворова и Александра Невского бригада морской пехоты. Она оснащена бронетранспортерами, вертолетами, артиллерией и легкой бронетехникой. С помощью десантных кораблей бойцы и техника могут быть оперативно переброшены в требуемый район.

ВКС РФ представлены в Калининградской области сверхзвуковыми бомбардировщиками Су-24М, многоцелевыми истребителями Су-30СМ, способными нести противокорабельные ракеты, истребителями Су-27П и вертолетами Ми-24, Ми-8, Ка-27М и Ка-29. Кроме них, угрозы с воздуха будут отражать восемь батальонов ЗРК С-400 и С-300, а также зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

Главной же ударной силой России в Калининградской области является 152-я гвардейская ракетная бригада, на вооружении которой находятся несколько десятков оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М», способные поражать цели на расстоянии до 310 километров с точностью шесть метров.

В случае войны НАТО с Россией в Прибалтике именно «Искандеры» станут для НАТО занозой, как выразились вьетнамские эксперты. Нападающим придется потратить очень много сил и времени, чтобы подавить российские комплексы и систему ПВО в Калининградской области.

На Западе отлично понимают, чем обернется агрессия против России. В журнале The National Interest ранее появилась статья, в которой утверждается, что «Искандеры» превратили Калининградскую область в непреступную крепость. А потому с помощью пропаганды западные СМИ готовят население к «неизбежным потерям». Об этом со ссылкой на слова военного эксперта Алексея Леонкова сообщил телеканал «Царьград».