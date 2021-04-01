Актер Денис Шведов в детстве стал жертвой насилия со стороны отчима

Москва, 1 апреля. Актер Денис Шведов до сих пор пытается избавиться от психологических травм, которые он получил в детстве. Подробнее об этом он рассказал в YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Детство будущего популярного актера было не самым лучшим. Шведов многие годы подвергался насилию со стороны мужчины, которого он считал своим отцом. После того, как он бросил семью, стало известно, что на самом деле это был отчим. Даже спустя время артист помнит о боли, которую нанес его семье этот мужчина.

«Он много нехорошего сделал: было физическое насилие в семье, и моральное. Ничего хорошего, кроме психологических травм, он не оставил после себя. Когда я что-то вспоминаю в связи с какими-то жизненными историями, то мне иногда хочется нарезать ему хорошенько за все», — откровенно заявил актер.

Произошедшее в детстве стало причиной не только душевной боли, но и помогло Шведову реализоваться в жизни. Всем столкнувшимся с домашним насилием или любыми другими жизненными сложностями он посоветовал обратиться к психологу.

Недавно свои силы актер решил проверить в рамках проекта «Последний герой. Чемпионы против новичков». Спустя некоторое время Шведов пожаловался на ухудшение состояния, а всему виной стало сокращение нормы риса.