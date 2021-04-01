Автомобиль Пескова попал в аварию

Москва, 1 апреля. Машина официального представителя Кремля Дмитрия Пескова попала в ДТП.

Пресс-секретарь президента рассказал изданию РИА Новости, что не пострадал в ходе происшествия. В момент аварии он не находился в машине.

Ранее Песков заявил, что Россия не позволит вести с собой диалог с позиции силы. Таким образом он прокомментировал риторику западных политических элит.

При этом Песков отметил, что не хочет обсуждать сценарий полного разрыва дипломатических отношений с Вашингтоном. Представитель Кремля уверен, что стороны по-прежнему могут сотрудничать в некоторых ключевых вопросах, которые представляют важность для всего мира.