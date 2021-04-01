Жену британского военного обвинили в убийстве новорожденного сына

Лондон, 1 апреля. Британка ответит в суде за убийство своего новорожденного сына. Супругу английского военного обвинили в преднамеренном убийстве собственного новорожденного сына.

Жена военнослужащего британской армии предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего новорожденного сына. Собаковод случайно нашел тело младенца в Хэмпширском лесу, после чего немедленно обратился в полицию. О жуткой смерти брошенного малыша под деревом сообщает The Sun.

По информации сотрудников экстренных служб, которые немедленно прибыли на место обнаружения мертвого ребенка, мальчик умер в течение 24 часов после своего рождения. Как рассказал британец, обнаруживший труп, завернутый в полотенце ребенок лежал у подножия дерева примерно в 200 метрах от парусного клуба в Хайте.

«Я подумал, что кто-то выбросил дохлую кошку или дохлую собаку, а потом увидел торчащую маленькую руку или что-то в этом роде. Я откинула полотенце, чтобы посмотреть, и сразу увидел, что это ребенок», — поведал собаковод.

Мужчина добавил, что осторожно коснулся тела тыльной стороной пальца и почувствовал, что «оно было холодным, как лед». Так британец понял, что перед ним мертвый новорожденный мальчик

По подозрению в жестоком убийстве спустя какое-то время задержали 37-летнюю Силипу К. — супругу британского военного. Женщина была родом с Фиджи, выйдя замуж она переехала в Великобританию по месту службы супруга. Помимо погибшего малыша, у Силипы есть еще четверо детей, поэтому до вынесения приговора женщину отпустили под залог. На следующем судебном разбирательстве по делу о гибели новорожденного мальчика будет вынесено процессуальное решение.