Джефф Безос нанял «армию троллей» из Twitter, чтобы защитить Amazon от критиков

Вашингтон, 1 апреля. Основатель компании Amazon Джефф Безос воспользовался услугами интернет-группировки Veritas, известной чувством юмора, чтобы защитить деловую репутацию корпорации в соцсетях.

В руки журналистов британского издания Daily Mail попали внутренние документы Amazon, предназначенные, как полагает издание, для инструктажа наемных «интернет-троллей». Задачи шутников из Veritas — дискредитировать сотрудников компании Безоса, которые объединились в профсоюзы для защиты своих прав, а также они занимаются созданием позитивного имиджа и критикуют конкурентов Amazon. В их числе оказался американский политик и экс-кандидат в президенты США Берни Сандерс.

Как выяснили журналисты, армия «троллей» заступила на службу к Джеффу Безосу еще в 2018 году, однако необходимость в ней появилась только сейчас. На прошлой неделе сотрудники склада Amazon в штате Алабама опубликовали фотографии с наполненными пластиковыми бутылками. Подпись к фотографиям недвусмысленно намекала, что условия работы в компании настолько нечеловеческие, что сотрудники банально не успевают сходить в туалет.

Фотографии вызвали общественный резонанс, а на членов профсоюза тут же набросились критики, подписанные в соцсетях как «амбассадоры компании Amazon». «Тролли» обвиняли работников корпорации в публикации заведомо недостоверных и порочащих репутацию их нанимателя материалов. Далее Veritas в резкой и глуповатой манере нахваливали условия работы в компании и призывали не верить фейкам в интернете.

«Чтобы противостоять спекуляциям и ложным утверждениям в социальных сетях и онлайн-форумах об условиях труда сотрудников ЦО [Центров обслуживания], мы создаем новую социальную команду, укомплектованную активными штатными сотрудниками ЦО, которые будут уполномочены отвечать вежливо и честно, даже если это будет выглядеть глупо. Амбассадоры ЦО («АЦО») будут отвечать на все сообщения и комментарии от клиентов, сотрудников, влиятельных лиц (в том числе политиков) и средств массовой информации, ставящих под сомнение качество обслуживания и условия работы в компании», — говорится в опубликованном журналистами документе, предназначенном для внутреннего пользования.

В том же документе опубликованы и основные принципы работы «амбассадоров»: говорить «свою правду», защищать доверие клиентов, оставаться вежливыми, несмотря ни на что. С документами ознакомились американские политики социалистических взглядов Берни Сандерс и Александрия Окасио-Кортес. Они призвали сотрудников Amazon защищать свои трудовые права и объединяться в профсоюзы.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об откровенно слабых сторонах работы корпорации Amazon, например, защита персональных данных и уважение прав своих сотрудников. Власти города Нью-Йорк подали на компанию в суд за систематические нарушения условий охраны труда и трудовой безопасности, а также несоблюдение мер эпидемиологической безопасности.