Блогер Артем Зуев отреагировал на слухи о тайном романе с Ольгой Бузовой

Москва, 1 апреля. Поклонники, переживающие за личную жизнь певицы Ольги Бузовой после ее разрыва с Давидом Манукяном, поспешили сосватать кумира другому блогеру, однако он от певицы открестился.

Причиной возникновения слухов о новом романтическом увлечении 35-летней исполнительницы хита «Мало половин» послужили снимки, появившиеся в Сети: героями опубликованных кадров стали блогер Артем Зуев и девушка, со спины похожая на Бузову.

Пока поклонники певицы обсуждали личность ее нового кавалера, сам Зуев решил расставить все точки над «i» в сложившейся ситуации, сделав публичное заявление в своем блоге в социальной сети Instagram.

Зуев не стал отрицать, что на фото запечатлен именно он, однако девушка на снимке вовсе не является Бузовой — по словам хозяина аккаунта, с ним в тот момент находилась подруга, с которой блогер учился в одном университете.

Король российской поп-эстрады Филипп Киркоров ранее намекнул, что блогер Давид Манукян, известный как Дава, мог изменять Ольге Бузовой во время их романтических отношений.