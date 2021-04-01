Похитителю кремов от прыщей грозит до двух лет тюрьмы в Обнинске

Обнинск, 1 апреля. Неизвестный мужчина обокрал сетевой магазин на улице Борисоглебской в Обнинске. Вор зашел в торговый зал и вынес косметику.

Полицейские установили, что вор забрал со стеллажей дезодоранты, крем, гели, мусс для лица и средство для чистки кожи.

Ущерб магазину причинен в размере 3543 рублей.



Посетитель сложил все тюбики в корзину, а затем переложил все в свой рюкзак. Гражданин также взял пару глазированных сырков, которые оплатил на кассе. После этого он скрылся с места преступления. Правоохранители пока не установили личность вора.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Санкции статьи предусматривают уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Ранее житель Тюменской области похитил у своих племянников-сирот более 300 тысяч рублей. Мужчина совершил больше десяти краж, сообщало URA.RU.