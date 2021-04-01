Антинаркотический Telegram-бот запустили в Дагестане

Махачкала, 1 апреля. В Дагестане начал работу Telegram-бот, куда любой желающий может сообщить о фактах или преступлениях в сфере незаконного распространения наркотических веществ. Об этом ФАН рассказали в региональном Минмолодежи.

Сервис создан специалистами ведомства. В его описании работники министерства призывают всех сообщать о правонарушениях как в бот, так и на номер специальной горячей линии.

«Не молчи! Сообщи, где торгуют смертью», — говорится в Telegram-ресурсе.

В Минмолодежи республики отметили, что бот работает с конца марта. На сегодняшний день на него поступило больше десяти сообщений.

«Наш Telegram-бот работает уже неделю. За это время он принял 12 обращений. В основном, это ссылки на различные каналы в мессенджере, посредством которых распространяются наркотики. Адреса этих каналов, как правило, пишут на стенах домов или заборов», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что потом все эти надписи закрашиваются. Кроме того, информация о правонарушениях, полученная через бот, будет передаваться в правоохранительные органы.

Ранее ФАН сообщал, что сотрудниками полиции в Дагестане в 2020 году было изъято почти 180 килограммов наркотических средств. За то же время была пресечена деятельность 22 наркопритонов.