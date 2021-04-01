Москалькова рассказала Путину о жалобах россиян на безработицу в период пандемии

Уровень безработицы в России с апреля по ноябрь 2020 года увеличился с 4,7 до 6,1% и составил 4,6 млн человек. Об этом уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила президенту России Владимиру Путину, сообщает ФАН.

Омбудсмен в своем докладе главе государства изложила данные о рынке труда в России, сформировавшегося в условиях пандемии.

«Доля официально оформленных на работе составила 85% от всех работающих по найму, неофициально — 14%. При этом доля работающих без договора за год выросла на 5% — до 32%. Это, по мнению респондентов, связано со сложной ситуацией на рынке труда на фоне пандемии, когда работодатели стали чаще прибегать к неофициальному найму, а у работников выбора не остается», — отметила уполномоченный.

По словам Москальковой, вопросы трудоустройства за последний год стали очень болезненными для граждан. Согласно социологическому исследованию, треть работающих россиян испытывают беспокойство по поводу возможной потери работы в будущем. Уверенность людей в том, что после увольнения они смогут быстро найти подходящую работу, снизилась. К тому же рост безработицы повлек частичное снижение уровня жизни населения.

«В период пандемии COVID-19 также замедлился рост заработной платы. Социологические опросы в 2020 году выявили, что 45% опрошенных считают свою заработную плату низкой, справедливой — лишь 24% граждан. В 2018 году справедливой свою зарплату назвали 18% опрошенных, то есть наметилась положительная тенденция», — уточнила омбудсмен.

Социологические исследования выявили, что женщины в России зарабатывают на 28% меньше, чем мужчины с такой же квалификацией. При этом 50% респондентов уверены, что женщинам живется тяжелее, поскольку их труд оплачивается меньше, на них лежит забота о домашнем хозяйстве.

Татьяна Москалькова также напомнила о дополнительных социальных гарантиях, которые были закреплены в Конституции России.

«Стали своевременными и получили широкую поддержку населения изменения в Конституцию Российской Федерации, закрепившие дополнительные социальные гарантии, включая индексацию пенсий, пособий, иных социальных выплат, а также установившие размер МРОТ не ниже величины прожиточного минимума. Указанные поправки поддержало рекордное число респондентов — 90-91%», — добавила уполномоченный по правам человека.

Она обратила внимание главы государства, что в непростых условиях пандемии большинство граждан с пониманием отнеслись к ограничительным мерам: 64% опрошенных указали — введение ограничительных мер было оправданным.

«Оценивая соблюдение прав человека в условиях коронавирусной инфекции, больше 50% респондентов одобрили действия власти. В сентябре 2020 года большинство опрошенных респондентов утверждали, что в последние три-четыре года российское общество стало более справедливым», — сказано в докладе.

Москалькова уточнила, что граждане России отметили рост социальной помощи, в том числе во время эпидемии коронавируса.