Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей раскритиковал заявление независимых экспертов Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о действиях российских инструкторов в ЦАР.

Он отметил, что в тексте, опубликованном на сайте УВКПЧ, содержатся громкие, но бездоказательные утверждения.

«Никаких фактов, которые можно было бы перепроверить и расследовать, в заявлении нет, но заголовок, как всегда — однозначный и сенсационный», — подчеркнул Шугалей.

Глава ФЗНЦ уверен, что эксперты ООН не приезжали в Центральноафриканскую Республику, а готовили отчет на основе слухов из социальных сетей. Такой подход искажает представление об истинном положении вещей.

Опираясь на собственный опыт посещения Триполи, Шугалей заявил, что он осознал полную необъективность доклада по Ливии, когда лично ознакомился с ситуацией. И теперь, после поездки в другие африканские страны, с удивлением читает «экспертные» материалы о них.

Ранее глава «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал отчет о действиях российских инструкторов в ЦАР и заявил, что будет добиваться опровержения недостоверных сведений.

Вслед за этим Иванов направил письмо главному редактору британской The Guardian Кэтрин Софи Винер, в котором потребовал дать опровержение статьи, основанной на сфабрикованном докладе экспертов Организации Объединенных Наций.

Он напомнил, что инструкторы из РФ находятся в ЦАР с разрешения Совбеза ООН и по приглашению официальных властей. Российские специалисты занимаются обучением личного состава национальных вооруженных сил республики (FACA) и в боевых действиях участия не принимают.

Также глава СОМБ обратился к представителям ООН с критикой в адрес сотрудников, позволивших себе голословные обвинения в отношении российских инструкторов. Он призвал создать спецкомиссию и представить ей факты, опираясь на которые независимые эксперты организации подготовили доклад о деятельности армии ЦАР и ее союзников.

«Я поддерживаю позицию Александра, ведь, судя по всему, эксперты и журналисты не общались непосредственно с россиянами, открыто работающими на территории, а сформировали свое мнение на данных из интернета. И это обычная практика», — заявил Шугалей.

Социолог уверен, что институту экспертов ООН необходима перезагрузка, которая выдвинет новые требования по объективности расследований и повысит уровень ответственности авторов докладов перед людьми, на чью жизнь они влияют.