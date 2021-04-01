Голодные кошки поедали друг друга в квартире умершей пенсионерки

Тверь, 1 апреля. Волонтеры из Тверской области нашли запертых в квартире животных, которые ели друг друга, чтобы выжить. Там же находилось и тело их хозяйки.

Страшный инцидент произошел в одной из квартир в Вышнем Волочке. По словам соседей, там умерла пенсионерка, которая содержала около 20 кошек. Жильцы дома обратились в МЧС с просьбой вскрыть дверь дома, поскольку оттуда доносился трупный запах.

Прибывшие на место специалисты обнаружили стаю кошек, а также тела одного животного и хозяйки квартиры. Голодные коты поедали себе подобных и страдали от сильного обезвоживания. Некоторых из них забрали неравнодушные волонтеры и передали в добрые руки, однако всех их приютить не удалось. Сейчас на месте работают волонтеры и полиция. Все подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Труп мужчины нашли в квартире в Железногорске, сообщал сайт 360tv.ru. Он пролежал там около недели.