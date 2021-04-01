ФАС опровергла слухи о риске дефицита сахара в России

Москва, 1 апреля. Слухи, тиражируемые в средствах массовой информации по поводу дефицита сахара, не соответствуют действительности по мнению ФАС.

Представители Федеральной антимонопольной службы заявили о том, что перебоев в поставках и закупках сахара на территории Российской Федерации не наблюдается. Соответствующее заявление размещено на официальном портале ведомства.

Отмечается, что служба продолжает мониторинг за соблюдением соглашений об установлении фиксированных цен на масло подсолнечное и сахар.

«Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют», — указывается в сообщении ФАС.

ФАС отреагировала, тем самым, на появившиеся в СМИ слухи о наличии дефицита сахара в России и перебоях с поставками товара на прилавки российских магазинов.

Правительство Российской Федерации ранее приняло решение о продлении соглашений по регулированию цен на сахар и подсолнечное масло. Ценовое регулирование на сахар будет действовать до 1 июня 2021 года, а договоренности по ценовой политике на подсолнечное масло продлены до 1 октября текущего года.