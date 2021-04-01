Скандал оказавшихся на грани развода звезд «Дома-2» Яббарова и Голд попал на видео

Москва, 1 апреля. Звезды «Дома-2» Илья Яббаров и Анастасия Голд расписались полгода назад, но их отношения уже буквально трещат по швам. Очередная ссора экс-участников телестройки попала на видео.

Голд разместила снятый ею ролик в Instagram-аккаунте, сообщив, что конфликты в их семье в последнее время стали обычным делом. Она сначала хотела скрыть инцидент, но потом решила поделиться этим с подписчиками. На кадрах опубликованной видеозаписи можно увидеть, как Илья, нецензурно выражаясь, в ярости кричит на жену, требуя оставить его в покое. После этого раздается звон бьющегося стекла — вдребезги разлетается кружка, брошенная Яббаровым на пол.

«Жалею, что женился на тебе», — кричит экс-участник телестройки.

Первые конфликты в семье Яббарова и Голд начались вскоре после свадьбы — спустя неделю после бракосочетания звезды сильно повздорили. Голд заявила, что намерена подать на развод. Вскоре страсти поутихли, и спустя неделю звезды все же сошлись.

Ранее стало известно, что другая бывшая участница «Дома-2» Анастасия Киушкина ждет ребенка. 26-летняя звезда скандальной телестройки состоит в отношениях с иностранцем, который чуть младше ее.