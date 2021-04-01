Австрийские активисты встали на защиту нелегальных мигрантов из Азии

Вена, 1 апреля. Австрийские активисты леворадикального движения Antifa заблокировали ведущее в аэропорт Вены шоссе, чтобы не допустить депортацию 45 нелегальных иммигрантов из Афганистана.

Антифашисты провели сразу несколько акций, как они это называют, в защиту прав человека и открытых границ, пишет консервативное американское издание Infowars. Несколько десятков человек встали в сцепку на шоссе Зуфарцштрассен и перекрыли оба направления движения в надежде, что это сорвет депортацию нелегалов из страны. Однако австрийская полиция оперативно разогнала участников беспорядков, и движение по дороге в Международный аэропорт Вены удалось восстановить.

Die Feuerwehr ist nun beim Protest eingetroffen und unterstützt - einmal mehr - die Polizei bei der Räumung der Blockaden. #w3003 #bleiberechtfüralle pic.twitter.com/gph5YM0HBM — Presse Service Wien (@PresseWien) March 30, 2021

Однако незаконные акции протеста на этом не закончились. После того, как полиция разогнала заблокировавших дорогу активистов, антифашисты переместились в центр Вены, где продолжили требовать полностью открыть границы и принимать всех без исключения беженцев и нелегальных мигрантов.Официальные власти никак не прокомментировали произошедшее, полиция быстро нейтрализовала беспорядки. Также австрийские силовики привлекли на помощь пожарную службу, чтобы убрать вывешенные на эстакадах по пути в аэропорт растяжки, называющие действующую власть фашистской, а также призывающие остановить произвол в отношении мигрантов.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало об отношении латиноамериканской части жителей Нового Света к миграционной политике президента США Джо Байдена. 43% опрошенных выходцев из стран Центральной и Южной Америки не одобряют навязываемую Белым домом политику «открытых границ» и поддерживают политику экс-президента США Дональда Трампа, считавшего их полноправными гражданами Штатов.