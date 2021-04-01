Шведов объяснил, почему считает фильм с Ходченковой своим главным провалом

Москва, 1 апреля. Актерское портфолио многих знаменитостей содержит роли, о которых те предпочитают не вспоминать. Денис Шведов назвал фильм, воспоминания о котором вызывают у него «испанский стыд».

Известный российский актер Денис Шведов в последнее время то и дело мелькает на экранах — артист за короткий промежуток времени принял участие во многих проектах. Съемки в одном из них, по признанию Шведова, вызывают у него чувство «испанского стыда».

Шведов в эфире YouTube-шоу «Откройте, Давид!» признался, что своим главным промахом считает работу в мелодраме 2014 года «Авантюристы» за авторством Константина Буслова. В этом фильме коллегой Шведова по съемочной площадке выступила одна из самых привлекательных женщин российского кинематографа — актриса Светлана Ходченкова, однако даже это обстоятельство не смогло кардинально изменить отношение артиста к той работе.

Знаменитость объяснил, что его недовольство вызвано сценарием и другими аспектами, о которых Шведов предпочел умолчать. Актер, по его словам, отсчитывал минуты до момента, когда прозвучит команда «Снято».

Министерство культуры РФ ранее допустило выход драмы «Супернова», рассказывающей об отношениях двух представителей сексуальных меньшинств, с вырезанной для российского проката сценой.