Энциклопедия арестованных губернаторов

В России в последнее время в Сети широко обсуждается арест и уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в размере 31 миллиона рублей от Бориса Шпигеля. ФАН решил вспомнить наиболее громкие «губернаторские дела», полученные сроки, а также имущество, изъятое при обыске, составив «Энциклопедию арестованных губернаторов».

Иван Белозерцев (Пензенская область)

В чем обвиняется: по версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги Евгении и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки в виде денег и подарков на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взамен группе компаний «Биотэк» предоставлялись конкурентные преимущества при проведении торгов и заключении государственных поставок в области здравоохранения Пензенской области.

Что изъяли: в доме при обыске нашли 360 миллионов рублей наличными, коллекцию дорогих швейцарских часов, среди которых Breguet за 5,75 миллиона рублей и автомобиль Mercedes-Benz V250D. Последние, по данным следствия, стали теми самыми подарочными взятками. Общая сумма подарков составляет порядка 11 миллионов рублей. Остальные 20 млн он получил наличкой.

Что происходит сейчас: уголовное дело расследуется. Белозерцев арестован и находится в «Матросской тишине».

Никита Белых (Кировская область)

В чем обвинен: Никита Белых был задержан в Москве, в ресторане «Лотте-плаза» на Новом Арбате. Был взят с поличным при получении взятки в 200 тысяч евро мечеными купюрами от гражданина Германии Юрия Зудхаймера. Это была лишь часть взятки — общая превысила 600 тысяч евро. Взяткодатели — АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная компания». Взамен он предлагал свое покровительство, включил компании в инвестиционные проекты, также оба предприятия получили в аренду лесные участки без проведения аукциона. Белых вину не признал, утверждал, что деньги взял на нужды области. Дело стало резонансным и получило широкую огласку, поскольку советником у чиновника-взяточника работал Алексей Навальный.

Что изъяли: Никита Белых оказался одним из самых неэкономных в личном плане губернаторов — он предпочитал тратить деньги на удовольствия и семью. Оплачивал обучение сына в Великобритании — 25 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно, 200 тысяч рублей ежемесячно переводил бывшей жене, часто отдыхал на элитных курортах, выбирая самые дорогостоящие номера в отелях. У него изъяли трехэтажный коттедж в Подмосковье, там же земельный участок, две квартиры в Перми и автомобиль. На банковских счетах у Белых было всего 400 тысяч рублей. В его доме был изъят псалтырь 1779 года, часы Blancpain Aqua Lung и коллекция старинных книг.

Что происходит сейчас: экс-губернатор был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 48,2 миллиона рублей. Белых ходатайствовал о рассрочке штрафа до 2024 года, но суд не удовлетворил ходатайство. Все изъятое имущество уйдет с торгов. На данный момент долг составляет 43 909 716,35 рубля, не считая исполнительский сбор.

Белых отбывает срок в ИК №5 строгого режима Рязанской области. Сначала он был «приписан» к библиотеке, но в прошлом году перевели на швейное производство мягких игрушек. 26 ноября прошлого года Белых обратился в Скопинский районный суд Рязанской области с просьбой заменить колонию строго режима на принудительные работы, но 8 декабря ему было отказано.

Александр Винников (Еврейская автономная область)

В чем обвинен: не самый выдающийся экс-глава региона Александр Винников признан виновным в подстрекательстве должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность. В 2014 и 2015 годы правительство ЕАО получило 500 миллионов рублей на оснащение онкологического центра новым оборудованием. ФСБ совместно с ФАС в ходе проверок выяснилось, что часть оборудования закуплена по завышенным ценам через фирму «ТД Медтехника». Ущерб составил 24 миллиона рублей. Ответственный за закупки глава Облздрава при допросе заявил, что его вынудил провести фиктивные торги именно губернатор Винников.

Что изъяли: поскольку речи о взятке и хищениях не шло, то при обысках изымалась только документация.

Что происходит сейчас: Винников приговорен к четырем годам условно с испытательным сроком в четыре года и запретом на определенные должности три года. Прокуратура обжаловала приговор, посчитав его слишком мягким. Суд Еврейской автономной области отменил приговор и направив дело в Биробиджанский суд. 5 апреля 2021 года состоится следующее заседание. На данный момент сам губернатор пенсионер.

Вячеслав Гайзер (Республика Коми)

В чем обвинен: Гайзер признан виновным в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По данным СК РФ, Вячеслав Гайзер и еще 18 чиновников различного ранга на протяжении длительного времени вкладывали бюджетные деньги в перспективные предприятия, а потом продавали в оффшорные компании на территории Кипра и Сейшельских островов. Ущерб составил 3,5 миллиарда рублей.

Что изъяли: у экс-губернатора изъяли сейф с деньгами, коллекцию дорогих часов — 150 штук, среди которых были стоимостью свыше миллиона долларов, перьевые ручки из чистого золота, а также 60 килограммов золота и два договора на покупку самолетов Bombardier Learjet и Hawker 800XP (по некоторым данным, были уже внесены авансы). Ну и, конечно, документы на две оффшорные фирмы.

Что происходит сейчас: осужден на 11 лет строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей. Пока Гайзер не выплатил ни копейки. На данный момент его долг составляет 160 404 267,73 рубля и исполнительский сбор — 11 234 946,73. Находится в ИК №6 Тверской области, где занимается сельскохозяйственными работами.

В следующей части ФАН расскажет про других губернаторов, попавших под уголовное преследование, а также об их богатстве, реальных доходах и жизненных перспективах.