Путин и Алиев обсудили по телефону соблюдение перемирия в Карабахе

Москва, 1 апреля. Российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обстановку в Карабахе, отметив неукоснительное соблюдение режима прекращения огня.

В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что лидеры двух стран провели переговоры по телефону. Они подчеркнули, что обстановка в Нагорном Карабахе в целом стабильная.

«С удовлетворением отмечено, что обстановка в целом стабильная, а режим прекращения огня неукоснительно соблюдается", — сказано в сообщении.

Стоит напомнить, что в ночь на 10 ноября 2020 года лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий на территории НКР. В регион был введен российский миротворческий контингент.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян и командующий миротворцами ВС России в Карабахе Рустам Мурадов обсудили возвращение армянских военнопленных.